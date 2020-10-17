17 Ekim 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu Trabzonspor-Başakşehir maçının ilk yarısını değerlendirdi
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Böyle giderse mağlup olur Trabzonspor. Hiç top oynamıyor Trabzonspor. Hücum ediyorlar, dönen toplar Başakşehir'de. Defans yapıyorlar, çıkardıkları toplar Başakşehir'de" ifadelerini kullandı.
17.10.2020
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