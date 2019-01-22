23 Ocak 2019, Çarşamba
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Erman Toroğlu: "Trabzonspor - Başakşehir maçını VAR hakemi Fırat Aydınus yönetti"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Trabzonspor - Başakşehir maçını VAR hakemi Fırat Aydınus yönetti" dedi.
22.01.2019
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