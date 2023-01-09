ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Alanyaspor - Trabzonspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 9 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Alanyaspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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