Erman Toroğlu Adana Demirspor - Trabzonspor maçının devre arası konuştu! "Eski film gibi..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Adana Demirspor - Trabzonspor maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Trabzonspor izlerken beni yoruyor. Eski film tadında oynuyorlar ağır ağır. Eski top oynuyorlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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