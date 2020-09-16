16 Eylül 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor! Abdülkadir Ömür...
Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde Ekuban, Marlon ve Kamil Ahmet sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmazken, Pereira ise takımdan ayrı çalıştı. Genç isim Abdülkadir Ömür ise ağrısı bulunduğundan dolayı idmanda yer almadı. Fırtına'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
16.09.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Jailson ayrılıyor
- Galatasaray'da Falcao sevinci
- Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta
- Trabzonspor Benik Afobe'yi istiyor
- Emre Bol'dan Fenerbahçe'ye Övgü: "Kazanmak İçin Her Şeyi Yapan Bir Takım Vardı" / Artı Futbol
- Benik Afobe Türkiye'ye geldi
- Benik Afobe Trabzon'a geliyor
- Fenerbahçe Samatta'yı gündemine aldı
- Fenerbahçe'de Tisserand hazır geldi
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama