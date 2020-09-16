Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor! Abdülkadir Ömür...

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde Ekuban, Marlon ve Kamil Ahmet sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmazken, Pereira ise takımdan ayrı çalıştı. Genç isim Abdülkadir Ömür ise ağrısı bulunduğundan dolayı idmanda yer almadı. Fırtına'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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