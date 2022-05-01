TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızları mixzoneda konuştu! İsmail Köybaşı tercümanlık yaptı
Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 Süper Lig şampiyonu oldu. Bordo mavili ekipten Stefano Denswil, Vitor Hugo, Bakasetas, İsmail Köybaşı ve Siopis şampiyonluk hakkında konuştular. İşte futbolcuların açıklamaları. İsmail Köybaşı mixzoneda yapılan açıklamalara tercümanlık yaptı. İşte açıklamalar ve o anlar. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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