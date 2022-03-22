Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Şampiyonluğun gelmesi..."
Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta kalırken, Trabzonspor en yakın rakibine 15 puan fark attı. Bordo-mavililer 9 puan daha alması halinde sezonu zirvede tamamlamayı garantilerken, Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir Fırtına'yı değerlendirdi. Özdemir, "Ne zaman şampiyonluğunu ilan edeceğinden ziyade, şampiyonluğun gelmesi Trabzonsporlular için daha önemli" ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Şampiyonluğun gelmesi..." 22 Mart 2022 | 12:00
00:29
Trabzonspor'a Hamsik müjdesi! 21 Mart 2022 | 12:00
01:00
Fırtına'dan "bahar" paylaşımı! 21 Mart 2022 | 12:00
00:38
Yıldız isme büyük övgü! "Çok özel yetenekleri var" 21 Mart 2022 | 12:00
01:13
Toroğlu açıkladı! Rizespor'un son golü öncesi faul var mı? 18 Mart 2022 | 12:00
00:33
Toroğlu ilk penaltıyı yorumladı! "Uzun vurmak isterken..." 18 Mart 2022 | 12:00
00:33
Toroğlu'dan flaş değerlendirme! "Normal sahada..." 18 Mart 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu Trabzonspor'un o pozisyonunu değerlendirdi! "Saha müsait değil" 18 Mart 2022 | 12:00