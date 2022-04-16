Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Puan kaybının sebebi..."
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırladı ve 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Özdemir, "Trabzonspor son 6 haftada 11 puan kaybetti. Oyuncuların fiziksel olarak düşüklüğüne ve mental yorgunluğa bunu bağlayabiliriz." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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