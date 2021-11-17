TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Erce Kardeşler'den şampiyonluk sözleri! "Ayaklarımız yere basmalı"

Milli arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da genç file bekçisi Erce Kardeşler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bordo mavili kaleci, "Uğurcan'ın kırmızı görmesi benim için iyi olsa da takım için kötü bir şey. Önemli olan takımın menfaati. Maç oynamayı çok özledim. Taraftarımızın önünde ilk kez oynayacağım. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Uğurcan'ın kurtarması demek benim kurtarmam demek. Aile ortamı içindeyiz. Şehri ve kulübü çok fazla seviyorum. Taraftarımız hayallere dalmasın, ayaklarımız yere bassın." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ABONE OL

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da antrenman öncesi Erce Kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig'de en son yine Gaziantep FK maçında forma giydiğini hatırlatan Kardeşler, uzun bir süredir oynamadığını belirterek, "En son Gaziantep maçında oynamıştım. Bu gidişle hep Gaziantep maçlarında oynayacağım galiba. Tabi ki uzun bir süredir oynamıyorum, bu bir dezavantaj gibi gözükebilir ama çok özledim maç oynamayı. Maç oynamak her zaman çok özeldir, çok keyiflidir. Bir de şöyle bir durum var, ilk defa içerdeki bir lig maçında ilk 11'de başlayacağım. Bunun da heyecanı var. Taraftarımızın önünde ilk defa bir lig maçını ilk 11 olarak başlayacağım. Tabi ki hocamız şans verirse, kesin konuşmayalım, ne olur ne olmaz. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum, tüm arkadaşlarım da sağ olsunlar çok destek oluyorlar bana. İnşallah bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmam ve galibiyet serisini sürdüreceğimiz maç olur" diye konuştu.

"TAKIM ARKADAŞLARIMIZLA ARAMIZDA SANKİ KAN BAĞI VAR"

Takım içinde çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirten Erce Kardeşler, "Trabzon'a geleli 2,5 yıl oldu. Bu zaman sürecinde gerçekten çok güzel bir ortam var. Geldiğimden beri art niyetli kötü niyetli diyebileceğimiz bir tane oyuncu bile olmadı. Takımda herkesi çok sevdiğiniz için onların başarılarıyla mutlu olabiliyorsunuz sahada. Uğurcan kurtarmış, ben kurtarmışım, Cornelius gol atmış, ben atmışım... Ben onu o şekilde düşünüyorum. Aslında ortamdan dolayı bu şekilde oluyor. Takımda herkesle bir aile ortamındayız. Sabahları tesislere geliyoruz, idman bitiyor, oturuyor sohbet ediyoruz. Birlikte yemek yiyoruz. Arkadaş, dost ne derseniz o şekilde olduğu için sanki takım arkadaşlarımızla aramızda kan bağı var. O kadar samimi bir ortam var. Milli takımlara gidenleri özlüyoruz. Abdüş'ü, Uğurcan'ı, Berat'ı özledik. Yabancı arkadaşlarımızı özledik. Böyle olduğunda takım arkadaşlarınız sahada mücadele ediyor, sizin yapabileceğiniz tek şey onlara destek olmak, onların mutluluklarını veya üzüntülerini paylayabilmek. Ben de elimden geldiğince onlara bu şekilde yardım etmek istiyorum. Sanıyorum küçüklüğümde bilinçaltımda bir Trabzonspor sevdası varmış, çok fazla seviyorum burayı, şehri ve kulübü. İnşallah böyle devam eder ve uzun yıllar burada forma giyinebilirim" ifadelerini kullandı.

"HAVAYA GİRMEDEN İŞİMİZE ODAKLANMAK İSTİYORUZ"

Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten 27 yaşındaki file bekçisi, "Bu sene iyi bir başlangıç yaptık. Şu an bence tek hedefimiz Gaziantep maçı olmalı. Yani bizim için aslında salı günü yok, pazartesi günü var. Her maça bu şekilde hazırlanıyoruz. Tabi ki bizim de hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Ama bu hayaller çok fazla düşünülmeye başlandığında maalesef ayaklarımızı yerden kesebilir ki bu da bizim istemediğimiz bir şey. Çok uzun bir süreç var önümüzde. Biz sadece tek tek bakıyoruz maçlara ve öyle hazırlanıyoruz. Her rakibi ayrı ele alıyoruz. Kendi aramızda da bunu çok fazla konuşuyoruz. Hiçbir şekilde havaya girmeden sadece işimize odaklanmak istiyoruz. Ama iyi bir başlangıç yaptık, taraftarımız bize destek olmaya devam etsin. Ancak çok fazla hayal içine girmek bize zarar verebilir. Çünkü insanlar bir şekilde bizim ayaklarımızı yerden kesmek istiyorlar. Biz de buna müsaade etmek istemiyoruz. Bizim şu andaki tek hedefimiz Gaziantep maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"MAÇI KAFAMDA OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Uzun bir süredir oynamadığını söyleyen Erce Kardeşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi ki uzun bir süre oynamadığım için biraz daha hazırlanmak gerekiyor. Çünkü rutin biraz daha farklı oluyor. Ama oynadığımız zaman maçı kafanızda da oynamak zorundasınız. Çünkü çok ani şeyler olabiliyor. Ben de uzun süredir oynamadığım için biraz daha maçı kafamda oynamaya çalışıyorum. Çünkü uzun süredir oynamamış olmanın verdiği form seviyesi var, o da oynadıkça artıyor. Her idmanı maç gibi yaparak ve her akşam yattığımda kafamda maçta neler yapabilirim, karşıma neler çıkabilir diye düşünüyorum. Maçta olası iyi ve kötü senaryolarda da neler yapabileceğimi düşünüyorum. Maçta da başıma geldiğinde en azından beynim hazır olduğu için anında reaksiyon verebiliyorum. Ben bu şekilde hazırlanıyorum. Ancak herkes farklı şekilde hazırlanabilirim. Ancak tabi ki Gaziantep maçına biraz daha özel hazırlanıyorum. Çünkü çok uzun süredir maç oynamıyorum" dedi.

"MİLLİ TAKIM İLE GURUR DUYUYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'nın özel bir yer olduğunu vurgulayan Erce, "Benim gözümde kulüp bazında bir şey yoktur orası Milli Takım, 80 milyonun temsil edildiği sadece 11 kişi oynuyor, yedek arkadaşlarımız da var. Ancak kendi arkadaşlarımızın oynaması ve onlar oynarken de takımın kazanması ayrıca gurur verici bir şey. Uğurcan olsun, Abdülkadir Ömür uzun bir aradan sonra ilk defa oynadı. Berat yeni gitti ve oynamaya başladı. Tabi ki onlar oynadığında biz çok daha mutlu oluyoruz. Çünkü arkadaşlarımız sevdiğimiz insanlar, onlarla gurur duyuyoruz. Orada bizi ve Trabzonspor'u temsil ediyorlar. Ama orada önemli olan Milli Takımın başarısı. Kim oynarsa burada önemli olan Milli Takımın başarısı. İsimlere veya kulüplere takılmıyorum. Benim için Türkiye hassas bir konu. Bence herkes o şekilde bakmalı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçında yaşadıkları sevinçle ilgili olarak ise başarılı kaleci, "Beşiktaş maçı bence bizim için normal bir maçtı. Ama son dakika golü olması bizi ekstra mutlu etti. Çünkü son dakika golleri her zaman ayrıdır. Hangi takıma karşı olursa olsun bu böyledir. Derbi maçı olması da bizi çok ayrı mutlu etti. Hem de rakibimizle aramızdaki farkı korumak açısından önemliydi. Hem ikili averaj açısından da önemliydi. Çünkü geçen sezona baktığımızda tabi ki üç golle ligin şampiyonu belli oldu. Ligin sonucu tayin edildi. Bizim için de özel bir gündü, deplasmanda oynamak daha keyifli oldu. Çünkü karşınızda bir 11 var, tribünde ise 30-40 bin kişi size karşı kazanmak için her şeyi yapıyor. O yüzden bizim için sıradan bir maçtı ama son dakika golü olması tabi ki bizi çok mutlu etti. Aramızda ufak ufak fısıltılar oluyor. Hayallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.