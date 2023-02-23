BASEL - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Basel - Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BASEL - TRABZONSPOR CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Trabzonspor, deplasmanda Basel'e konuk oluyor. Zorlu mücadele 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'da St. Jacob-Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma TV 8 ekranından naklen yayınlanacak. Basel - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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