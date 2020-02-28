28 Şubat 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde

İngiliz basını Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla'nın devrede olduğunu yazdı.
28.02.2020

DİĞER
Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde 28.02.2020
Sörloth o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip "Sörloth o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip" 28.02.2020
Canlı yayında açıkladı! Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor Canlı yayında açıkladı! "Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor" 26.02.2020
Trabzonspor Rizespor mesaisine başladı Trabzonspor Rizespor mesaisine başladı 26.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'un kader haftaları Trabzonspor'un kader haftaları 26.02.2020
Canlı yayında açıkladı! İşte Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi Canlı yayında açıkladı! İşte Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi 25.02.2020
Uğurcan Çakır formunun zirvesinde Uğurcan Çakır formunun zirvesinde 25.02.2020
Son 9 sezonun en iyi dış saha performansı Son 9 sezonun en iyi dış saha performansı 25.02.2020
Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a övgü Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a övgü 25.02.2020
Zeki Uzundurukan: Trabzonspor Sörloth'u 8 ay izledi Zeki Uzundurukan: Trabzonspor Sörloth'u 8 ay izledi 22.02.2020
Erman Toroğlu açıkladı! Sörloth'un golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı! Sörloth'un golünden önce faul var mı? 22.02.2020
Trabzonspor kazanmak için geldi "Trabzonspor kazanmak için geldi" 22.02.2020
İki takım da Vodafone Park'a ulaştı İki takım da Vodafone Park'a ulaştı 22.02.2020
Dört kulübün başkanından dostluk mesajı Dört kulübün başkanından dostluk mesajı 22.02.2020
Trabzon yerel basını derbiyi değerlendirdi Trabzon yerel basını derbiyi değerlendirdi 22.02.2020
Beşiktaş-Trabzonspor rekabeti Beşiktaş-Trabzonspor rekabeti 22.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun
Başakşehir'de maç sonu büyük sevinç! İşte o görüntüler
İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...
Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...
İşte derbinin faturası! Fenerbahçe'de Ozan Tufan...
Derbi sonrası Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör