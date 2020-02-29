29 Şubat 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'un gözü zirvede
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u yenerek zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
29.02.2020
Bordo mavili ekipte Gaston Campi kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Hosseini, Ahmet Canbaz, Sturrıdge ve Pereira'nın ise sakatlıkları devam ediyor.
Beşiktaş maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Obi Mikel, takımdaki yerini alabilecek.
Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de 24. haftaya 24 puanla 14. sırada giren Çaykur Rizespor'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17'de başlayacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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