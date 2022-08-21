Flaş sözler! "Trabzonspor Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'i arıyor"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Antalyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı. Kapsal, "Trabzonspor, ciddi anlamda Anthony Nwakaeme'yi arıyor. Ayrıca Marek Hamsik'i de arıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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