22 Haziran 2019, Cumartesi
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Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4 ya da 5 nokta transfer yapacaklarını söyledi. Ağaoğlu, önceliklerinin stoper, orta saha ve forvet olduğunu belirtti.
22.06.2019
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