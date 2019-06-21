21 Haziran 2019, Cuma

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Trabzonspor'dan Halil seferi

Trabzonspor Halil Dervişoğlu'nn transferini bitirmek için düğmeye bastı. Bordo mavili ekip Sparta Rotterdam'la pazarlık için masaya oturdu.
21.06.2019

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