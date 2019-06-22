Ahmet Ağaoğlu'ndan Altınordu'ya yanıt

Trabzonspor Başkanı Ahmet​ Ağaoğlu, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'nın transferiyle ilgili Altınordu'nun yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Ağaoğlu, UEFA'nın kararıyla ilgili de konuştu.