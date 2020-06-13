13 Haziran 2020, Cumartesi
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Guilherme'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde Guilherme,41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Brezilyalı futbolcunun gördüğü kırmızı kartı Takım Oyunu programında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru." dedi.
13.06.2020
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