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Guilherme'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde Guilherme,41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Brezilyalı futbolcunun gördüğü kırmızı kartı Takım Oyunu programında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru." dedi.
13.06.2020
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