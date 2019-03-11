Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin kulüplerden biridir"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavililerin Türk futbolunun vitrin kulüplerinden biri olduğunu belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün Trabzon kentinin uluslararası alandaki en büyük temsilcisi olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, bordo mavili kulübün dergisindeki yazısında, "Trabzonspor, 52 yıllık geçmişi, tarihi başarıları ve kamuoyu nezdinde kazandığı saygın konum ile Türk futbolunun vitrin kulüplerinden biridir. Yöneticileri, taraftarları, oyuncuları, hocaları ve çalışanları ile bir bütün olan bu kulüp, diğer pek çok kulüpten farklı olarak mekansal bir ayrıcalığa sahiptir. Trabzonspor, Trabzon şehrinin kulübüdür. dahası, şehrin sadece sportif değil; sosyal ve kültürel olarak da ulusal ve uluslararası alandaki en büyük temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

Maç günleri Trabzon'da seferberlik olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Futbol çevrelerince merkeze uzak olmak kimi zaman dezavantaj olarak nitelenirken, bizim bunu lehimizde çevirmeyi başardığımızı görüyorum. Sahamızda oynadığımız maçlarda tribünlerdeki doluluk oranı, bunun bir ispatı niteliğinde. geçtiğimiz sezona göre seyirci ortalamamızı yüzde 35 oranında arttırarak 27 bin dolayına çıkarttık. Bu doluluk oranının gelecek sezon daha artacağından şüphe duymuyorum." dedi.



Ağaoğlu, bordo mavili kulübün Trabzon kentini dış dünyaya açmayı başardığına da dikkati çekti.