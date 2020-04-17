Ahmet Ağaoğlu: Sörloth 20 Nisan'a kadar gelir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, play-off'a karşı olduğunu, corona virüsü sürecinin çok uzaması halinde liglerin şu anki haliyle tescil edilebileceğini belirtti...

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Açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Futbol federasyonu liglerin başlayacağı tarihle ilgili çalışma yapıyor. Burada önemli olan FIFA ve UEFA'nın alacağı kararlar. Onlardan bağımsız davranamayız. Haziran deniyordu, ancak süre uzayabilir. Bilim Kurulu ve hükümetimizin öngördüğü ne varsa harfiyen uymak zorundayız. Şunu söyleyeyim, eğer süreç uzarsa ligler şu anki haliyle tescil edilmeli. Play-off olamaz. UEFA liglerin tamamlanmasından yana tavır sergiliyor. Bizim de görüşümüz aynı yönde." ifadelerini kullandı...

Futbol ekonomisinde en az yüzde 30 daralma beklediğini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor olarak iki yıldır ciddi önlemler aldık ve uyguluyoruz. Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşma tabii ki bizim için bir avantaj oldu. Ayağımızı yorgana göre uzatıyor ve planlarımızı ona göre yapıyoruz. Amacımız küçülürken büyümek. Sizin de yazdığınız gibi liglerde tüm yabancılar gitsin, Trabzonspor'u etkilemez. Ham maddemiz çok, altyapımız sağlam. Ancak tedbiri asla elden bırakmayacağız." dedi...

3 Mayıs'ta takımı toplayacaklarını açıklayan Ağaoğlu, "Bazı oyuncularımızın aileleri Trabzon'da değildi, izin verdik. Norveç hükümeti Sörloth'a bir jest yaptı ve ülkesine gitti. O da geri döndüğünde 14 gün karantinaya girecek ve sonra arkadaşlarıyla çalışmaya başlayacak. Sanıyorum Sörloth 20 Nisan'a kadar gelmiş olur." şeklinde konuştu...