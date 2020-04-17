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Trabzonsporlu Filip Novak'tan örnek hareket!

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, sözleşme yenileme konusunda da sorun çıkarmayarak herkese örnek oldu.
17.04.2020
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