Ahmet Ağaoğlu: Önemli bir transfer yaptık

Yeni transfer Foussani Diabate'nin imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kendisi hem scout ekibimizin hem de teknik direktörümüz Eddie Newton'un talepleri doğrultusunda transfer ettiğimiz bir oyuncu. Aslında Süper Lig'e de yabancı değil kendisi. Süper Lig'i de biliyor, Trabzonspor'u da tanıyor. Biz Diabate'nin transferiyle birlikte gücümüzün daha da artacağına inanıyoruz. Önemli bir transfer yaptık." ifadelerini kullandı.

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