04 Ağustos 2019, Pazar
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Ahmet Ağaoğlu: "Obi Mikel transferi kolay olmadı"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, John Obi Mikel'in transferi hakkında "Kendisi de biliyor. Transferi hiç kolay olmadı" ifadelerini kulandı.
04.08.2019
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