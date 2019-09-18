18 Eylül 2019, Çarşamba
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Trabzonspor'da savunma sıkıntısı
Trabzonspor'da art arda yaşanan sakatlıklar can sıkarken, bordo mavili ekibin hücum hattında sıkıntı yaşayacağını düşünüyordu. Ancak Karadeniz ekibi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı gibi hücum oyuncularının yokluğunda gol yollarında herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Fakat Trabzonspor'da savunma sezon başından bu yana alarm veriyor.
18.09.2019
Sezon öncesi 4 hazırlık maçının sadece 1'inde kalesini gole kapatan bordo-mavili ekip, diğer 3 karşılaşmadaysa tam 6 gol yedi. Trabzonspor'da bu hazırlık maçlarının ardından çıkılan 8 resmi mücadelede de savunma sıkıntısı devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman da bu süreçte henüz ideal stoper ikilisini bulamadı.
Bordo-mavililer söz konusu 8 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamazken, tam 11 gol yedi. Üstelik birçok maçta genç file bekçisi Uğurcan Çakır kahraman oldu. beklerinden memnun olan Karaman, stoper oyuncularını daha dikkatli olmaları için uyaracak.
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