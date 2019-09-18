Trabzonspor'da savunma sıkıntısı

Trabzonspor'da art arda yaşanan sakatlıklar can sıkarken, bordo mavili ekibin hücum hattında sıkıntı yaşayacağını düşünüyordu. Ancak Karadeniz ekibi, Abdülkadir Ömür, ​Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı gibi hücum oyuncularının yokluğunda gol yollarında herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Fakat Trabzonspor'da savunma sezon başından bu yana alarm veriyor.

Sezon öncesi 4 hazırlık maçının sadece 1'inde kalesini gole kapatan bordo-mavili ekip, diğer 3 karşılaşmadaysa tam 6 gol yedi. Trabzonspor'da bu hazırlık maçlarının ardından çıkılan 8 resmi mücadelede de savunma sıkıntısı devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman da bu süreçte henüz ideal stoper ikilisini bulamadı.

Bordo-mavililer söz konusu 8 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamazken, tam 11 gol yedi. Üstelik birçok maçta genç file bekçisi Uğurcan Çakır kahraman oldu. beklerinden memnun olan Karaman, stoper oyuncularını daha dikkatli olmaları için uyaracak.