04 Haziran 2019, Salı

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Ahmet Ağaoğlu: "Az ama öz transfer yapacağız"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde önceliklerinin takımın kimliğine uygun isimleri hedeflediklerini, az ama öz transferler yapacaklarını söyledi.
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