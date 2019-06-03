03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Rodallega'ya 1 hafta süre

Trabzonspor yönetimi takımda tutmak istediği ve yeni sözleşme teklif ettiği Hugo Rodallega'ya karar vermesi için bir hafta süre tanıdı.
03.06.2019

Trabzonspor yeni formaları tanıttı Trabzonspor yeni formaları tanıttı 02.06.2019
Ekuban artık Trabzonspor'un Ekuban artık Trabzonspor'un 01.06.2019
Trabzonspor'a Faslı forvet Trabzonspor'a Faslı forvet 31.05.2019
Trabzonspor Rodallega'da ısrarcı Trabzonspor Rodallega'da ısrarcı 31.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'da golcü arayışı Trabzonspor'da golcü arayışı 31.05.2019
Trabzonspor rotasını çizdi Trabzonspor rotasını çizdi 30.05.2019
Yayın gelirinde zirve Aslan'ın Yayın gelirinde zirve Aslan'ın 28.05.2019
Fırtına'dan Schalke'ye Novak vetosu Fırtına'dan Schalke'ye Novak vetosu 28.05.2019
Trabzonspor'da transfer harekatı Trabzonspor'da transfer harekatı 28.05.2019
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması 27.05.2019
Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor'u Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor'u 26.05.2019
Olcay Şahan'dan ayrılık mesajı Olcay Şahan'dan ayrılık mesajı 25.05.2019
Trabzonsporlu oyuncular soyunma odasını temizleyip öyle gitti! Trabzonsporlu oyuncular soyunma odasını temizleyip öyle gitti! 25.05.2019
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması 25.05.2019
Trabzonspor'da ilk imza Trabzonspor'da ilk imza 23.05.2019
Trabzonspor Rizespor'u 22 kez yendi Trabzonspor Rizespor'u 22 kez yendi 23.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

"Stadımızı Cumhurbaşkanımız yaptı!"
Abdullah Avcı'dan Başakşehir taarruzu!
Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!
Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!
Alman basını yazdı! Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha
Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör