Abdullah Avcı Trabzonspor'a veda etti!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti. Deneyimli çalıştırıcı bordo-mavililere veda konuşması gerçekleştirirken, "Hayatımda, varlığımı tekrar hissettim. Çok güzel şeyler yaşadım, bunları yaşadığım için çok mutluyum. Belki de Trabzonspor'da ilk defa böyle ayrılık oluyor, ayrılıkların da böyle olması çok güzel." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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