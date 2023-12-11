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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi A Spor'a konuştu! "Türk futboluna yumruk atıldı"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. TFF başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. İşte Büyükekşi'nin sözleri...

11 Aralık 2023 | 23:21
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. TFF başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİ:

Haberi alır almaz yönetim kurulumuzu acil toplantıya davet etti. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren herkes bu gece olanları enine boyuna düşünsün. Gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada, kulüp başkanları ve taraftar iyice düşünsün. Bu gece Türk futboluna yumruk atıldı. Derhal bu olaya karışan herkes bedelini ödeyecek. Bu olayı kesinlikle kabul etmiyorum. Çok üzüntülüyüm. Tüm hakem camiamıza geçmiş olsun.

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