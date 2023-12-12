Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı!
Ankaragücü - Rizespor maçında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, hastaneye kendisini ziyarete gidenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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