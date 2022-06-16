TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi A Spor'a konuştu!
TFF Başkanlığına tek aday olarak girecek olan Mehmet Büyükekşi, A Spor'un sorularını yanıtladı. Büyükekşi, "Zor bir dönem, acil çözülmesi gereken konular var. Çok hızlı bir şekilde seçimden sonra bu konuları çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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