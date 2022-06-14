Murat Sancak'tan çok özel açıklamalar! Balotelli, Aziz Yıldırım, Burak Yılmaz...
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak aspor.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin takımdaki geleceğinden, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım itirafına kadar birçok konuya değindi. Sancak ayrıca, bir süredir gündemde olan Juan Mata transferinin ihtimali ve Burak Yılmaz'la ilgili transfer söylentileri hakkında da konuştu. İşte Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın aspor.com.tr editörleri Mehmet Cem Çakır ve Soner Sancak'a verdiği özel röportaj...
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