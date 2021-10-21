Erman Toroğlu açıkladı! İşte Serdar Tatlı'nın istifasının perde arkası

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak Serdar Tatlı'nın MHK başkanlığından istifa etmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Serdar Tatlı, geldi kendi kapasitesinde görevini yaptı. En son toplantıda MHK konuşulmasına rağmen çağırmadılar, sabah 9.30'da gidip istifasını verdi. Ben de olsam aynısını yapardım. Onurlu bir iş yaptı." dedi.

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