21 Ekim 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erman Toroğlu açıkladı! İşte Serdar Tatlı'nın istifasının perde arkası

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak Serdar Tatlı'nın MHK başkanlığından istifa etmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Serdar Tatlı, geldi kendi kapasitesinde görevini yaptı. En son toplantıda MHK konuşulmasına rağmen çağırmadılar, sabah 9.30'da gidip istifasını verdi. Ben de olsam aynısını yapardım. Onurlu bir iş yaptı." dedi.
21.10.2021
ABONE OL

Tahir Kıran: Hakemler MHK ve TFF’ye rest çekiyor! Tahir Kıran: Hakemler MHK ve TFF'ye rest çekiyor! 21.10.2021
140 akraba hakem camiasına çöreklenmiş durumda "140 akraba hakem camiasına çöreklenmiş durumda" 21.10.2021
Erman Toroğlu açıkladı! MHK’ya yabancı başkan gelecek Erman Toroğlu açıkladı! "MHK'ya yabancı başkan gelecek" 21.10.2021
Erman Toroğlu açıkladı! İşte Serdar Tatlı’nın istifasının perde arkası Erman Toroğlu açıkladı! İşte Serdar Tatlı'nın istifasının perde arkası 21.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti 21.10.2021
Ahmet Ağaoğlu: İsimleri değil sistemi görüşüyoruz! Ahmet Ağaoğlu: İsimleri değil sistemi görüşüyoruz! 20.10.2021
Gümüşdağ: Hakem düşük performans gösterdi Gümüşdağ: Hakem düşük performans gösterdi 15.10.2021
Mesut Özil’e karşı savunma yapmak çok zor "Mesut Özil'e karşı savunma yapmak çok zor" 14.10.2021
Transfer canlı yayında açıklandı... Tolgay Süper Lig’e dönüyor! Transfer canlı yayında açıklandı... Tolgay Süper Lig'e dönüyor! 11.10.2021
Ağaoğlu: 20 yıldır MHK gidiyor ama bazı şeyler değişmiyor Ağaoğlu: 20 yıldır MHK gidiyor ama bazı şeyler değişmiyor 06.10.2021
Flaş sözler! Ali Palabıyık bu ülkenin en iyi hakemi Flaş sözler! "Ali Palabıyık bu ülkenin en iyi hakemi" 06.10.2021
Karaahmet’ten Hakan Keleş açıklaması! Karaahmet'ten Hakan Keleş açıklaması! 05.10.2021
Nuri Şahin Antalyaspor’da futbol sorumlusu oldu! Nuri Şahin Antalyaspor'da futbol sorumlusu oldu! 05.10.2021
Takım o isme emanet edilecek! Takım o isme emanet edilecek! 05.10.2021
Başakşehir’de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı Başakşehir'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı 04.10.2021
Antalyaspor’da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı 04.10.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocak ayında...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık rüzgarı! 6 futbolcu ile vedalaşılacak
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 2 genç yetenek birden! Transferleri Vitor Pereira istedi
SPOR HABERLERİ - Transferde ortalık karışacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa'nın dev kulüpleri...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör