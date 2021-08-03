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Son dakika spor haberi: Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı A Spor'a açıkladı! Doğan Alemdar İstanbul'a mı transfer oluyor?

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Transfer Raporu programında açıklamalarda bulundu. Başkan Gözbaşı, transfer gelişmeleri ile ilgili bilgileri aktardı. Gözbaşı, "Bir kanat ve bir forvet transferi yapmayı planlıyoruz. Doğan Alemdar'ın transferi için birçok Avrupa kulübüyle görüşüyoruz. Doğan'ın, 1 sene daha bizde kalacağı şekilde bir formül arıyoruz. İstanbul takımları yerine Avrupa'da oynamasını istiyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
03.08.2021
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