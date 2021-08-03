Son dakika spor haberi: Berna Gözbaşı'dan Bernard Mensah itirafı! Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve adı 2020/2021 sezonu öncesi Galatasaray ile de anılan Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili "Galatasaray sürekli Mensah ile görüşüyordu, bu durumdan rahatsızdım." dedi.

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