Şenol Güneş'ten olay hareket! Şoke eden görüntüler

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in olay hareketi günler sonra ortaya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.