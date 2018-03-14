    15 Mart 2018, Perşembe

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    Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e çağrı

    Divan Toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski Başkan Dursun Özbek'e çağrıda bulundu. Cengiz, Galatasaray hisselerine rehin koyan Özbek'e rehini kaldırma çağrısında bulundu.
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