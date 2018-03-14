15 Mart 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e çağrı
Divan Toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski Başkan Dursun Özbek'e çağrıda bulundu. Cengiz, Galatasaray hisselerine rehin koyan Özbek'e rehini kaldırma çağrısında bulundu.
14.03.2018
EN ÇOK İZLENENLER
- Arda Turan Mehmetçik için kan verdi
- UEFA'dan Vodafone Park videosu
- G.Saray Başkanı açıkladı: Kim kalp krizi geçirdi?
- Alex de Souza, A Spor ekranlarında!
- Fenerbahçe'de derbi öncesi iki eksik
- Fenerbahçe'de derbi öncesi iki eksik
- Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e çağrı
- Alex de Souza soruları yanıtladı
- Arda Turan Mehmetçik için kan verdi