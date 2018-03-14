15 Mart 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de derbi öncesi iki eksik
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Isla, son idmana katılmadı.
14.03.2018
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