Murat Sancak: Yunus'u Yunus yapan Mario Balotelli
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, A Spor'da yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu programına konuk oldu. Sancak, "Yunus'u Yunus yapan Mario Balotelli." dedi.
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