Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması!
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 'Yaşasın Hafta Sonu' programına konuk oldu. Sancak, uzun süredir gündemde olan Mario Balotelli konusu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Murat Sancak, "Daha kamptayken bile Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye de gelmek istemiyordu. Türkiye'den sıkıldı kısacası" dedi.
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