06 Aralık 2017, Çarşamba
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Levent Tüzemen: Hiç kıvırmasınlar
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Tudor ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.
04.12.2017
Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:
"Tudor kaybedilen hiçbir maçtan sonra 'ben bugün hatalıyım' demedi. Sorun burada. Niye Fatih Terim'i istemiyor bir grup insan? Çünkü Florya kapıları onlara kapanacak. O zaman siz kadroyu yapıyorsunuz. Bu transferleri yapanlar, şampiyon olamadıkları zaman hesabını verirler. Ben söylüyorum. Net söylüyorum. Hiç kıvırmasınlar."
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