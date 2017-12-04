Levent Tüzemen: Hiç kıvırmasınlar

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Tudor ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:

"Tudor kaybedilen hiçbir maçtan sonra 'ben bugün hatalıyım' demedi. Sorun burada. Niye Fatih Terim'i istemiyor bir grup insan? Çünkü Florya kapıları onlara kapanacak. O zaman siz kadroyu yapıyorsunuz. Bu transferleri yapanlar, şampiyon olamadıkları zaman hesabını verirler. Ben söylüyorum. Net söylüyorum. Hiç kıvırmasınlar."