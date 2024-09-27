Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu Galatasaray maçı öncesi konuştu! "Büyük maçlarda..."
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi konuşan Uğurlu, "Takımımız oynadığı büyük maçlarda iyi işler yapıyor. Şu bir gerçek ki bu maçlar, oyuncular adına ayrı bir motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.
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