10 Ocak 2018, Çarşamba
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Hasan Şaş, Galatasaray antrenmanında
Galatasaray'da Hasan şaş, bugün sarı-kırmızılı ekiple ilk idmanına çıktı.
09.01.2018
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