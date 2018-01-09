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Hasan Şaş, Galatasaray antrenmanında

Galatasaray'da Hasan şaş, bugün sarı-kırmızılı ekiple ilk idmanına çıktı.
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