Erman Toroğlu İstanbulspor'un Trabzonspor maçından çekilmesine neden olan pozisyonu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İstanbulspor-Trabzonspor maçında ev sahibi takımın sahadan çekilmesine neden olan pozisyonu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun o sözleri... | Son dakika spor haberleri
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