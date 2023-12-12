İşte Halil Umut Meler'in son durumu! "Kafa tramvası sebebiyle..."

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası skandal bir olaya sahne oldu. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişiler sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Yaşananların ardından Meler, hastaneye kaldırıldı. Profesör Doktor Mehmet Yörübulut, Halil Umut Meler'in son durumu hakkında bilgi verdi.

İŞTE YÖRÜBULUT'UN SÖZLERİ:

Hastanemize biraz önce hastamız acil servise başvurdu. Orhan Hocamızla beraber diğer doktor arkadaşlar ilk muayeneler, tomografi ve ileri tetkikler, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden mide bölgesine kadar tarandı. Şu an için hayati tehlike yok. Sol göz çevresinde kanaması var. Orada küçük bir çatlak var. Önemli bir hayati tehlike gözükmüyor. Kafa travması olması sebebiyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli tetkiklerin ardından göndereceğiz. Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım.