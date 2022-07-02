Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'ten A Spor'a özel transfer açıklaması!
Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, yeni sezon kampı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Keleş, transfere dair flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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