İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'dan A Spor'a özel Emrecan Uzunhan açıklaması!
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, A Spor'un sorularını yanıtladı. Korkmaz, "Emrecan Uzunhan için Beşiktaş'la görüşmeler son noktada. Ufak tefek pürüzler var. Görüşmeler birkaç gün daha sürecektir." dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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