08 Ocak 2018, Pazartesi
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Galatasaray'ın Antalya kampı başladı
Galatasaray'ın Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında yapacağı Antalya kampı başladı. Sarı - kırmızılı ekibin Antalya kampında sürpriz bir isim yer aldı. Romanya milli takımın teknik direktörü ve Fatih Terim'in Milan'dan öğrencisi Cosmin Contra yer aldı.
08.01.2018
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