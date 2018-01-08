08 Ocak 2018, Pazartesi

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Beşiktaş'ın transferinde şok ayrıntı

Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euroluk rekor ücretle Everton'a gönderen Beşiktaş, milli yıldızın boşluğunu doldurmak için MLS ekibi Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki forvetle anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Antalya'daki kampını değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, Larin transferindeki şok ayrıtıyı açıkladı. Demir, Beşiktaş'ın 31 Ocak'ta sözleşmesi bitecek olan Larin'i bonservis bedeli bedeli ödemeden transfer etmek istediğini ancak 31 Ocak'ta da transfer sezonun bittiği söyledi.
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