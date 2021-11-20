Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili ilginç gelişme ne? Erman Toroğlu açıkladı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili ilginç bir gelişmeyi açıkladı.

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