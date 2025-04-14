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Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar!

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, A Spor'da Gündem Özel programının konuğu oldu. Pereira, "Türk hakemliğinin sorunu ne?" sorusuna "Türk hakemliğini daha iyi olabilmesi için neye ihtiyaç var diye sorarsanız, size hem komitelerde hem yapısal anlamda istikrarın gerekliliği olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

14 Nisan 2025 | 20:40
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