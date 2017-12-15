15 Aralık 2017, Cuma

A SPOR WEBTV

ARKADAŞINA GÖNDER
İsim Soyisim
E-Posta
Alıcı E-Posta
Mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.aspor.com.tr
paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Süper Lig'de son 4 maçını kazanan ve yükselişe geçen Fenerbahçe'de forvetlerin sakatlıkları can sıkmaya devam ederken yıldız golcü Soldado'nun takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Süper Lig'in 16. haftasında Karademir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Aykut Kocaman, taktik çalışmalara ağırlık verirken yıldız isim Robert Soldado takımla çalışmalara başladı ve 18 Aralık pazartesi günü oynanacak olan Karabükspor maçında sahada olması bekleniliyor...
15.12.2017

Beşiktaş daha Galatsaraya yaklaşamadı "Beşiktaş daha Galatsaray'a yaklaşamadı" 15.12.2017
Turgay Demir Vida için gelen teklifi açıkladı Turgay Demir Vida için gelen teklifi açıkladı 15.12.2017
Fenerbahçeye müjdeli haber Fenerbahçe'ye müjdeli haber 15.12.2017
Deniz Türüç’ten olay Belhanda cevabı Deniz Türüç’ten olay Belhanda cevabı 15.12.2017
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
4 büyüklerin borsa değerleri 4 büyüklerin borsa değerleri 15.12.2017
Göztepe gönülleri fethetti Göztepe gönülleri fethetti 14.12.2017
Rıza Çalımbaydan Milli Takım açıklaması Rıza Çalımbay'dan Milli Takım açıklaması 14.12.2017
Rıza Çalımbay: 7 haftanın lideriyiz Rıza Çalımbay: 7 haftanın lideriyiz 14.12.2017
Galatasaray Divan Kurulunda şok gelişme Galatasaray Divan Kurulu'nda şok gelişme 13.12.2017
Hıncal Uluç: Pozisyon penaltı değil Hıncal Uluç: Pozisyon penaltı değil 11.12.2017
Hıncal Uluç: Beşiktaşın tek sorunu Şenol Güneş Hıncal Uluç: Beşiktaş'ın tek sorunu Şenol Güneş 11.12.2017
Umut Buluttan penaltı açıklaması Umut Bulut'tan penaltı açıklaması 11.12.2017
Beşiktaş ile ilgili flaş iddia Beşiktaş ile ilgili flaş iddia 11.12.2017
Erol Bedir: En güçlü rakibimiz hakemler Erol Bedir: En güçlü rakibimiz hakemler 10.12.2017
Erman Toroğlu: Ucuz şövalyelik bunlar Erman Toroğlu: Ucuz şövalyelik bunlar 10.12.2017
Beşiktaşın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11i Beşiktaş'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i 10.12.2017
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Milan Rapaic'i duygulandıran anlar
Galatasaray'da Ali Palabıyık tepkisi
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a sert gönderme!
Beşiktaş para basıyor!
Rekortmen Guardiola'nın gözü Türk yıldızda!
Aykut Kocaman transferi raporunu sundu!
BİZE ULAŞIN