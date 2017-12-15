15 Aralık 2017, Cuma
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan ve yükselişe geçen Fenerbahçe'de forvetlerin sakatlıkları can sıkmaya devam ederken yıldız golcü Soldado'nun takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Süper Lig'in 16. haftasında Karademir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Aykut Kocaman, taktik çalışmalara ağırlık verirken yıldız isim Robert Soldado takımla çalışmalara başladı ve 18 Aralık pazartesi günü oynanacak olan Karabükspor maçında sahada olması bekleniliyor...
15.12.2017
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